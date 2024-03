Quels thèmes sont abordés dans le « Graphique du jour » ?

Le « Graphique du Jour » Statista se focalise en ce moment sur deux secteurs: « Média et Technologie », où figurent des statistiques récentes et mises à jour quotidiennement sur les médias, Internet, les télécommunications et l’électronique grand public; « Économie et Société », qui présente des données relatives aux enjeux économiques et politiques actuels ainsi qu’aux domaines du sport et du divertissement.